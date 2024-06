Termina a fase de classificação e são conhecidos os semifinalistas na Faber

Pão de Queijo ficou com a última vaga da semifinal do Interno da Faber - Crédito: Divulgação

Com a conclusão da 12ª rodada da fase de classificação, chegou ao final a primeira fase do Campeonato Interno Clube Faber-Castell. Na manhã de domingo, 16, no Cedrinho aconteceram os três jogos que definiram os semifinalistas da temporada 2024.

Race Life, Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara, Top Real e Pão de Queijo continuam em busca do título. A rodada que apontará os finalistas será realizada domingo em jogo único.

Na última rodada da primeira fase, o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara aplicou a maior goleada do torneio e está entre os quatro melhores. Destaque para os irmãos Cortesi que realizaram suas estreias e Gustavo fez quatro gols dos 9 a 2 em cima do São Geraldo Tintas.

Em outro jogo bem disputado, o Pão de Queijo fez 3 a 2 no Tiquinho/Vagão Maq. A equipe dependia de uma vitória simples para se classificar para a semifinal após saber do resultado dos outros jogos e na primeira etapa em uma grande jogada e cruzamento de linha de fundo Davylson cruzou e deixou Murilo na cara do gol que não perdeu e abriu o placar. O Tiquinho, mesmo sem chance de classificação tentou o empate mas, em contra-ataque, Vinicius Silveira não perdoou e cara a cara com o goleiro adversário ampliou para o Pão de Queijo que fez 2 a 0 na etapa inicial.

No segundo tempo, com o jogo mais aberto, o Tiquinho foi para cima e em jogada individual de Matheus Iba, sofreu penalidade e ele mesmo bateu e diminuiu o placar. O time permaneceu no ataque, mas o artilheiro isolado Vinicius Silveira fez o seu segundo e o terceiro de sua equipe. Mesmo assim o Tiquinho manteve a pressão em nova jogada de Matheus Iba fez um golaço que animou o time, mas muito pouco tempo para empatar.

Resultados

WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet 3 x 1 Race Life

Pão de Queijo 3 x 2 Tiquinho/Vagão Maq

São Geraldo Tintas 2 x 9 Sindicato Dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Classificação

Leia Também