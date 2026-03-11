(16) 99963-6036
Time de futsal de Itirapina lança uniforme em apoio à conscientização sobre o autismo

11 Mar 2026 - 11h39Por Jessica Carvalho R
Um time de futsal da cidade de Itirapina (SP) decidiu usar o esporte como forma de levar uma mensagem importante para a sociedade. A equipe “Os Problemas” está preparando um novo uniforme especial voltado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de promover respeito, empatia e inclusão.

De acordo com integrantes da equipe, o uniforme vai além da representação de um time dentro de quadra. A iniciativa busca dar visibilidade à causa e lembrar que pessoas no espectro autista merecem compreensão, oportunidades e respeito em todos os espaços da sociedade.

A inspiração para o projeto veio de uma história muito próxima ao grupo: Olavo, filho de Maira Traina, e Lorena, sobrinha de Bruno Argeu, ambos ligados à diretoria da equipe. Segundo os integrantes, a convivência com eles trouxe aprendizados diários sobre amor, paciência, força e inclusão.

Para os jogadores, cada pessoa dentro do espectro autista possui uma forma única de ver e sentir o mundo, e essa diversidade precisa ser valorizada. Por isso, o uniforme foi pensado como um símbolo não apenas para essas duas crianças, mas para todas as pessoas autistas e também para pessoas com deficiência que enfrentam preconceito e falta de inclusão.

O grupo também destaca que a iniciativa representa um novo momento para o time. No passado, a equipe ficou conhecida por uma imagem mais polêmica dentro das quadras. Agora, a proposta é mostrar outra face do grupo: a de um time unido, que busca usar o esporte como ferramenta de transformação social.

“Queremos ser lembrados como um time que luta por algo maior e que usa o futsal para levar uma mensagem de respeito, empatia e inclusão”, destacam os integrantes.

Para o time, o esporte tem o poder de unir pessoas e dar voz a causas importantes. Mais do que disputar partidas, “Os Problemas” querem mostrar que o futsal também pode ser um caminho para conscientizar e inspirar a sociedade.

No fim das contas, como definem os próprios jogadores, o grupo se tornou mais do que um time: uma família que joga junto por algo que realmente importa.

