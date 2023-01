Skatistas de Ibaté são destaque em Boa Esperança do Sul

Crédito: Divulgação

No último domingo, 15, a skatista ibateense, Nicolly Fernanda e o professor Edison Felix "Gibi" foram destaques no Campeonato de Skate “BES AM 2023”. A competição aconteceu na Praça de Santa Luzia, na cidade de Boa Esperança do Sul, organizado pela Prefeitura Municipal.

O torneio contou com a participação de competidores de diversos estados, divididos em 5 categorias.

Nikolly Fernandes, de 15 anos, aluna do “Ibaté com Skate no Pé”, fez uma belíssima apresentação na categoria Feminino, terminando na 7ª colocação. Já na categoria Master, o professor do Projeto, Edison Felix, o “Gibi”, de 47 anos, ficou com o 1° lugar disputando com skatistas acima de 35 anos.

Raul Seixas II Betune Pereira, secretário adjunto de esportes, conta que o Projeto Social “Ibaté com Skate no Pé” teve início em setembro de 2021 e os alunos já são destaque nas competições que participam. “Em maio, a Nikolly Fernanda conquistou o terceiro lugar no Campeonato de Skate “The Brazzics”, na cidade de São Carlos, e nesta competição alcançou um ótimo resultado em sua categoria, disputada por atletas de todo o interior paulista” apontou.

Edison Felix, o Gibi, que é o responsável pelo Projeto na cidade, lembra que as aulas acontecem na Pista de Skate do Complexo Esportivo “Parrellão”. "Atendemos crianças a partir dos 6 anos de idade. As aulas são separadas por faixa etária, sempre respeitando a individualidade de cada criança, onde iniciantes e mais experientes têm espaço e momento para aprender e realizar suas manobras. Para participar basta comparecer na Pista de Skate do “Parrellão”, preencher a ficha de inscrição e começar a participar das aulas", explicou.

SERVIÇO

Projeto Social “Ibaté com Skate no Pé”

Dias: terças, quintas e sextas-feiras

Horários: das 8h às 11h e das 14h30 às 17h30h

Local: Pista de Skate do Complexo Esportivo “Parrellão”

Endereço: Esquina da Avenida Rio de Janeiro com Rua Ceará, Popular II

Telefone: (16) 3343-2323

Aulas totalmente gratuitas

