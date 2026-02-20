(16) 99963-6036
Shopping promove roda de capoeira em celebração ao Dia do Esportista

20 Fev 2026 - 14h55Por Jessica CR
O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, promove, no dia 21 de fevereiro, uma programação especial em celebração ao Dia do Esportista, com a realização da apresentação Roda de Capoeira, a partir das 16h, na rotatória Riachuelo. A atividade contará com participação da Escola de Capoeira Maré e da ONG Proara, reunindo público, praticantes e comunidade em um momento de valorização do esporte, da cultura e da transformação social.

Comemorado anualmente em 19 de fevereiro, o Dia do Esportista tem como propósito incentivar, conscientizar e homenagear a prática esportiva como ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma vida mais saudável, promovendo bem-estar físico, mental e social.

A escolha da capoeira como destaque da programação reforça justamente esse caráter amplo do esporte. Mais do que atividade física, a modalidade reúne expressão corporal, musicalidade e herança cultural brasileira. Para o Mestre Dendê, da Escola de Capoeira Maré, a participação no evento representa uma oportunidade de ampliar a conscientização sobre a importância do esporte no cotidiano. “Participar do Dia do Esportista é importante para conscientizar as pessoas sobre a prática esportiva, que faz bem para a saúde. Hoje, muita gente está presa a celulares e computadores e acaba esquecendo do exercício físico, que é fundamental para o desenvolvimento do corpo e da mente”, afirma.

Segundo ele, embora a capoeira seja o foco da apresentação, o principal objetivo é incentivar o movimento e hábitos mais saudáveis em todas as idades. O Mestre também ressalta o impacto social da modalidade, especialmente na formação de crianças e jovens. Criado dentro de projetos sociais, ele relata a própria trajetória como exemplo de transformação por meio do esporte. “A capoeira me deu um norte na vida, ensinou disciplina, valores e ocupou minha mente com campeonatos e encontros que me afastaram de muitos perigos”, conta.

Além do aspecto social, a prática atua diretamente no desenvolvimento motor e cognitivo. Com movimentos que exigem coordenação, equilíbrio e consciência corporal, a capoeira atende desde crianças, a partir dos quatro anos, até adultos e idosos, contribuindo para qualidade de vida e condicionamento físico.

Outro ponto de destaque é o valor cultural da modalidade, reconhecida internacionalmente. Considerada a única arte marcial brasileira, a capoeira reúne luta, dança, música e tradição oral, tendo sido reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A apresentação no Shopping também dá visibilidade ao trabalho realizado pela ONG Proara, onde o Mestre Dendê atua com crianças da periferia de São Carlos, especialmente na região do São Carlos 8. O projeto utiliza a capoeira como ferramenta educativa e de inclusão, promovendo não apenas a prática esportiva, mas orientação, disciplina e fortalecimento da autoestima. “Nosso trabalho vai além do esporte. Orientamos, educamos e mostramos para eles que são importantes e que podem vencer. Muitas vezes, o que falta é apoio, uma palavra ou um abraço, e isso também transforma”, explica.

Aberta ao público, a Apresentação Roda de Capoeira convida visitantes e famílias a celebrarem o Dia do Esportista por meio de uma vivência que une movimento, cultura e impacto social, reforçando o esporte como instrumento de saúde e cidadania. “Receber uma apresentação de capoeira em celebração ao Dia do Esportista é uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis e valorizar a cultura brasileira dentro do Shopping. Queremos proporcionar ao público uma experiência que una esporte, bem-estar e impacto social, aproximando ainda mais o empreendimento da comunidade”, afirma Fábio Maria, gerente do Shopping.

