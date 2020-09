Sem infectadas pela Covid-19, atletas do handebol iniciam atividades presenciais

Atentas, atletas ouvem orientações de Antonio Carlos: toda a equipe foi negativada para a Covid-19 - Crédito: Marcos Escrivani

As 22 jogadoras juniores que integram a equipe de handebol feminino H7 Esportes/La Salle retornaram aos treinos presenciais. O primeiro encontro entre elas e o técnico Antonio Carlos Rodrigues aconteceu no início da noite de quarta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José.

Horas antes, o treinador do time recebeu todos os laudos da DNA Consult que atestavam que as atletas estavam negativadas para a Covid-19, cuja testagem foi realizada na manhã de segunda-feira, 14, em unidades de saúde de São Carlos.

Com o ginásio de esportes recebendo somente as atletas e comissão técnica, o primeiro contato foi com o técnico. Em uma ‘resenha’ preliminar, reforço nas orientações para que todos tenham o máximo cuidado e não se infectarem com o Sars-Cov-2.

Todas de máscaras e mantendo distanciamento, as jogadoras ouviram o treinador. “Elas vieram com o uniforme, trouxeram água e as máscaras. Só durante os treinos, elas foram retiradas. Tinha álcool em gel para ser usado. Os banheiros, só em caso de necessidade fisiológica. Reforçamos novamente para que elas venham para os treinos sozinhas (a pé, bike ou de carro da família)”, disse Antonio Carlos.

FOCO NO PAULISTÃO

A Federação Paulista de Handebol (FPHb) divulgou que o Super Paulistão (no caso, a categoria júnior) deverá ser realizado durante uma semana. A ideia inicial é criar uma ‘bolha’ e todas as equipes ficariam concentradas um em centro esportivo em uma cidade a ser definida. Assim as equipes não teriam contato com ninguém e a temporada seria cumprida.

O que pesa, porém, é o preço da participação. Algo estimado em aproximadamente R$ 13 mil por clube. Antonio Carlos afirmou que trabalha para buscar os recursos, mas reconhece que é difícil em tempos de pandemia da Covid-19.

“Vamos treinar e seguir com o planejamento. Queremos disputar o Paulista e cumprir os compromissos. Mas a questão financeira é um entrave. Estamos em busca de parceiros para que possamos levar a equipe e representar São Carlos da melhor maneira possível”, disse Antonio Carlos.

