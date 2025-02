São Paulo deverá ter equipe alternativa contra o Mirassol

Zubeldia durante treino: técnico tem dúvidas para definir o Tricolor - Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

Com quatro jogos em um prazo de nove dias, o São Paulo inicia nesta quarta, 5, a maratona pelo Paulistão. Às 19h30, enfrenta o surpreendente Mirassol, no Morumbis. No sábado, 8, o São Paulo encara o Bragantino, fora de casa.

Depois, terá duas partidas como mandante, mas ambas em Brasília, por causa do show da Shakira no Morumbis. Na segunda-feira, 10, vai enfrentar a Inter de Limeira, e na quinta-feira, 13, e o Velo Clube.

O técnico Zubeldia deverá utilizar equipes alternativas e poupar alguns jogadores devido a sequência de jogos. Ainda mais após a vexatória derrota para o Santos, na Vila Belmiro.

Contra o Mirassol, pela 7ª rodada, vários jogadores serão avaliados e perspectiva é que o time alternativo esteja em ação.

O São Paulo lidera o grupo C com 10 pontos, enquanto que o Mirassol está em segundo lugar no grupo A com 15 pontos.

A rodada

Quarta-feira, 5

19h30 – Noroeste x Ponte Preta

19h30 – São Paulo x Mirassol

21h35 – Santos x Botafogo

Quinta-feira, 6

19h – São Bernardo x Novorizontino

19h30 – Guarani x Água Santa

20h – Palmeiras x Corinthians

Classificação

