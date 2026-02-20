São Carlos participa da XXI Copa CASA de Futebol e jovens buscam novas oportunidades por meio do esporte

Adolescentes do Centro de Atendimento da Fundação CASA de São Carlos estão entre os participantes da XXI Copa CASA de Futebol, competição que mobiliza cerca de 650 jovens em medida socioeducativa de internação em todo o Estado de São Paulo. O torneio, considerado o maior campeonato masculino do Brasil voltado a jovens privados de liberdade, teve início neste mês de fevereiro e segue até o fim de março.

Ao todo, 45 centros de atendimento disputam a competição, organizada pela Fundação CASA, em duas etapas: regional e estadual. O objetivo vai além do esporte, promovendo disciplina, trabalho em equipe e novas perspectivas de vida para os adolescentes.

São Carlos integra a Divisão Regional Interior (DR4), que reúne centros de municípios como Botucatu, Iaras, Bauru, Cerqueira César, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araraquara e Franca. Os jogos tiveram início em 24 de fevereiro, na cidade de Cravinhos. No dia 2 de março, as disputas seguem em Guaiçara, com a participação de unidades de Lins, São José do Rio Preto, Irapuru, Araçatuba e Marília.

A grande final da etapa regional está marcada para o dia 11 de março e definirá o representante do Interior na fase estadual. O campeão regional garantirá vaga na etapa decisiva, que reunirá os quatro vencedores das divisões administrativas da instituição.

A fase estadual será realizada no fim de março, em campo profissional, com apoio da Federação Paulista de Futebol, que assegura arbitragem oficial e estrutura semelhante às competições profissionais. Ao término do torneio, os adolescentes receberão troféus e medalhas.

Segundo a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, o campeonato representa uma ferramenta importante no processo socioeducativo. “O futebol é uma ferramenta educativa poderosa. Em uma competição como essa, os adolescentes aprendem disciplina, respeito às regras, trabalho em equipe e superação. A socialização proporcionada pelo esporte é parte fundamental do nosso trabalho. Nosso papel é reintegrar esses jovens para que possam construir novos projetos de vida e contribuir para uma sociedade mais segura”, destacou.

Realizada anualmente desde 2005 — com exceção de 2021, quando foi suspensa devido à pandemia de Covid-19 — a Copa CASA consolidou-se como um dos principais projetos esportivos da socioeducação no país. Em São Carlos, a expectativa é que a participação no torneio fortaleça o compromisso dos jovens com novos caminhos, dentro e fora de campo.

