São Carlos joga bem, mas perde a invencibilidade na Superliga B

São Carlos jogou bem, mas perdeu para o Bradesco por 3 a 2 - Crédito: Jonas Bezerra

O Bradesco Esportes e São Carlos lideraram a Superliga B, após as duas rodadas iniciais. O duelo entre os líderes aconteceu na noite de sábado, 4, em Osasco e o time da Grande São Paulo levou a melhor e venceu após 2h30 de jogo e cinco sets, com parciais de 25/22, 21/25, 25/19, 24/26 e 15/7.

Com a derrota a equipe são-carlense caiu para o terceiro lugar na classificação, com 7 pontos, atrás do Bradesco, com 8, e do Bluvolei, com 7 – que possui melhor saldo de sets. Na sequência da classificação geral vem: Vinhedo e Taubaté com 6; Mackenzie, 5; Recife, 3; Curitiba, 2, Chapecó, 1; e Sesi, 0.

Sobre o jogo em Osasco, o técnico Alexandro Pan destacou: “Fizemos um bom jogo, apesar de tantos erros, mas foi um placar apertado de dois líderes do campeonato. Foi o nosso primeiro jogo fora de casa, com torcida adversária, mas um ponto que conseguimos aqui vai nos ajudar muito lá na frente. Agora é esquecer, pois sexta-feira temos outra batalha fora de casa, temos que nos preparar para tentar minimizar os erros e buscar uma vitória fora de casa que irá ajudar na classificação do campeonato”.

Já a ponteira/oposta e capitã da equipe Sabrina falou sobre: “A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe do Bradesco é uma equipe muito organizada, tem um linha de passe muito boa. Mesmo com muitos erros, conseguimos marcar uma das principais jogadoras, mas infelizmente não conquistamos a vitória. Vamos treinar para o próximo jogo”.

Leia Também