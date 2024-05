Curso básico Japonês é oferecido gratuitamente pela Ufscar

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Portal de Cursos Abertos (PoCA), está oferecendo gratuitamente e online o Curso Básico de Japonês.

Até o momento foram lançados os Cursos Básicos de Japonês 1, 2, 3, com previsão do 4º ser lançado em junho deste ano.

O Curso é um Projeto voluntário ministrado por Kawany Shimomura, mestranda da Universidade de Osaka do Japão e ex-aluna da Engenharia de Materiais da UFSCar. O Curso foi revisado pelo Prof. Yu Kawahara e organizado pela servidora pública da UFSCar, Raquel Ottani Boriolo.

O objetivo dos cursos é que o aluno aprenda, através do Romaji (Alfabeto romano utilizado na transcrição do japonês), a gramática da língua japonesa juntamente com as formalidades trazidas pela cultura japonesa.

As palavras em japonês foram gravadas pela professora, dentro do ambiente de aprendizagem, de modo que o aluno possa praticar a pronuncia da língua ao mesmo tempo que aprende a gramática. Além disso, antes de cada atividade avaliativa o aluno terá a oportunidade de praticar o aprendizado através de uma lista de exercícios que ficará disponível junto com o gabarito.

O Portal de Cursos Abertos - PoCA é uma plataforma de cursos a distância, abertos e gratuitos, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. São cursos que podem ser realizados a qualquer tempo e de qualquer lugar do mundo.

O curso conta com certificação, desde que o cursista atenda aos requisitos mínimos determinados pelo curso. O aluno poderá realizar o curso no seu tempo e de qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet.

Para se inscrever siga as instruções que estão no link: https://poca.ufscar.br/pt-br/cursos/como-participar-dos-cursos , inscreva-se e procure pelos Cursos Básicos de Japonês

Leia Também