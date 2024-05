Mulher é estuprada no bairro Cidade Aracy

violência estupro criança - Crédito: © Arquivo/Agência Brasi

Uma mulher de 45 anos foi estuprada na madrugada deste sábado (18), dentro da própria casa, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, a mulher dormia em um colchão no quarto quando o individuo arrombou a porta. O irmão dela, a cunhada e a sobrinha que estavam dormindo saíram correndo ao escutarem o barulho do arrombamento deixando a vítima sozinha no local.

Em seguida o criminoso avançou sobre a vítima jogando-a no chão, passando a beijá-la a força e acariciando o seu corpo, principalmente os seios.

A vítima virava o rosto e o bandido continuava a insistir em beijá-la, até que mordeu o seu nariz causando uma lesão.

Em seguida o individuo tentou despir a mulher que resistiu e acabou sendo mordida no pescoço.

A mulher mordeu a mão do estuprador que a soltou e em seguida passou a desferir socos contra a sua cabeça. Depois fez ameaças de morte e atingiu a cabeça da vítima com um televisor. Antes de sair, ainda acertou novamente a cabeça dela, desta vez com um pedaço de pau.

Na delegacia ela contou que esperou por volta das 11h para procurar a Polícia e que não chamou a PM antes pois estava muito nervosa e abalada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

