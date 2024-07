Quatro "gatos" são descobertos por funcionários da CPFL em São Carlos, Descalvado e Ibaté

Medidor de energia fraudado - Crédito: ARQUIVO

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) identificou e desativou quatro ligações clandestinas de energia elétrica em São Carlos, Ibaté e Descalvado. Os casos foram registrados em boletins de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e apontam para o crime de furto de energia, popularmente conhecido como "gato".

Segundo consta nos documentos policiais, todos elaborados nesta terça-feira, 23, que as descobertas ocorreram durante inspeção de rotina dos colaboradores da empresa.

Um dos casos aconteceu em uma casa na Bela Vista, em São Carlos e dava conta que a fraude teria começado no dia 21 de fevereiro e causado um prejuízo de R$ 3.378,26.

Outro caso de “gato” foi registrado no Jardim Cruzado, em Ibaté, e o crime teria sido registrado desde o dia 29 de janeiro e após apuração, segundo a empresa, um prejuízo de 4.900,43.

Em Descalvado, o furto de energia teria sido registrado em uma casa no Residencial Alto do São Miguel e constatado que o início ocorreu no dia 26 de janeiro, com prejuízo estimado em R$ 3.894,22.

Por fim, a última fraude registrada na terça-feira, na CPJ, deu conta que o “gato” estaria ocorrendo desde o dia 21 de fevereiro em uma moradia no Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Ibaté, dando um prejuízo estimado em R$ 10.298,91 para a empresa de energia elétrica.

Em todos os endereços, a Polícia Civil deverá realizar perícia para a comprovação dos possíveis crimes.

