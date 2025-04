Caminhão atinge carro na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Caminhão atinge carro na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (7), um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na rodovia Washington Luís em Ibaté. A colisão ocorreu quando o caminhão, que seguia pela faixa da esquerda, tentou mudar para a faixa da direita e acabou atingindo um veículo que trafegava ao seu lado, possivelmente no ponto cego do motorista do caminhão.

Com o impacto, o carro teve a lateral atingida e acabou rodando na pista, parando apenas no canteiro central. O condutor do veículo, um senhor que viajava sozinho, foi prontamente atendido pela equipe da concessionária Eco Noroeste. Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves, sendo socorrido apenas devido ao abalo emocional provocado pelo acidente.

As circunstâncias do acidente serão apuradas

