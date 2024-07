Policiais da Dise estouram "casa bomba" e apreendem grande quantidade de droga em São Carlos

SIGA O SCA NO

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São Carlos, com apoio de policiais civis do 1º e 4º distritos policiais deflagraram na manhã desta sexta-feira, 26, uma operação policial para cumprimento de três mandados de busca e apreensão na região do Jardim Hikare.

Foram realizadas diligências em três residências e em uma delas, conhecida como “casa bomba”, os policiais localizados 829 pinos com cocaína, 36 pedras de crack, 29 tijolos de maconha e porções já embaladas da mesma droga, além de 18.500 pinos vazios. Havia ainda a contabilidade do tráfico de drogas, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Em entrevista, o delegado titular da Dise, Miguel Capobianco Júnior informou que a operação teve início há dias, quando policiais da delegacia especializada detiveram um acusado na semana passada que seria o responsável.

Foi feito um trabalho intenso para apurar o tráfico de drogas e após a emissão de três mandados de busca e apreensão, outros suspeitos foram detidos e encaminhados à Dise.

“As investigações prosseguem e estamos buscando um vínculo entre os envolvidos para que fique caracterizado associação criminosa”, disse o delegado.

