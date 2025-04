Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

Um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (07) resultou na morte de um motociclista na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 170, sentido sul, no município de Santa Gertrudes.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da concessionária EIXO SP, responsável pelo trecho, a ocorrência teve início às 23h54 e se estendeu até as 4h17, totalizando mais de quatro horas de atendimento no local.

Segundo os relatos colhidos no local, um caminhão Mercedes Benz trafegava pela faixa da esquerda de rolamento quando tentou mudar de faixa e colidiu lateralmente com um automóvel Chevrolet Prisma. Após a colisão, o caminhão parou na mesma faixa e, na sequência, uma motocicleta Honda CG 125, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente na traseira do caminhão. O impacto resultou no tombamento da moto.

O motociclista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o momento.

Leia Também