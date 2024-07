Mais de 500 animais serão leiloados pela Embrapa São Carlos

Bovinos leiteiros também serão leiloados - Crédito: Juliana Sussai

A Embrapa Pecuária Sudeste realiza o leilão de 571 animais. São 303 bovinos de corte (machos e fêmeas) das raças Canchim e Nelore, 74 bovinos leiteiros (machos e fêmeas) e 194 ovinos das raças Morada Nova, Santa Inês, Dorper, Texel, Ile de France e Cruzados.

O leilão ocorre de forma presencial e virtual no dia 7 de agosto de 2024 a partir das 18h30 no Recinto de Leilões do Sindicato Rural de São Carlos ou pelo Youtube (Youtube.com/@tvgadolei)

Os animais serão comercializados por meio de lotes, com valores iniciais mínimos, por meio de lances. A visitação para inspeção dos lotes poderá ser feita no dia do evento, no local do leilão a partir das 13h.

O leiloeiro será Carlos Alberto Germinari, registrado pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo.

O Edital com todas as informações sobre o leilão pode ser conferido aqui.

SERVIÇO

Leilão de animais - bovinos de corte, bovinos de leite e ovinos

Data: 07/08/2024

Horário: 18:30 horas

Local (presencial): Recinto de Leilões do Sindicato Rural de São Carlos – CEMOSAR, situado à Rodovia Domingos Innocentini, Km 1 (São Carlos ao Broa) no município de São Carlos, SP

Eletrônico: Youtube.com/@tvgadolei

Edital: aqui

