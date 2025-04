Rádio Progresso AM era fundada há 67 anos em São Carlos

Prédio da Rádio Progresso no final da década de 1970 - Crédito: Acervo APH-FPMSC.

Há exatamente 67 anos, nascia no dia 05 de abril de 1958, a a Rádio Progresso de São Carlos, fundada por Vicente de Arruda Camargo (1921-1981) e Leôncio Zambel (1921-1990). A emissora esteve instalada na Rua Major José Ignácio, onde atualmente se encontra o Cine São Carlos e posteriormente mudou-se para a Avenida São Carlos, local onde atualmente encontramos a sede do jornal Primeira Página.

Vários nomes de destaque na comunicação trabalharam na Rádio Progresso, sendo possível destacar Rubens Maciel, Gerson Marcos, Afonso Celso Gobato, Nei Santos, Cardoso Natal , Carlinhos Lima. Todos eram líderes de audiência cada um com seu estilo.

Depois, durante muitos anos a emissora funcionou nos Altos do Cruzeiro do Sul. Hoje, da chamada “Cidade do Rádio” restam apenas ruínas das construções que existiam no local. A emissora tinha sua sede na Chácara Pedra Branca.

Posse de Leôncio Zambel na Rádio Progresso em meados de 1975. Acervo APH-FPMSC.

O local abrigou por anos as transmissões dos 1.400 Khz da Progresso AM e da FM 104,7. Em 1998, as emissoras foram adquiridas pelo Sistema Clube de Rádio e TV de Ribeirão Preto que já há alguns anos, funciona outro endereço na avenida Carlos Botelho esquina com a rua Dona Alexandrina, na Região Central de São Carlos.

Os antigos estúdios da “Cidade do Rádio” abrigavam grandes comunicadores, que promoviam, com suas vozes empostadas e inconfundíveis, transmissões esportivas, jornalísticas e culturais. Muitos profissionais da comunicação passaram por ali. A emissora acabou se transformando, também, numa grande escola para muitos narradores.

A emissora acompanhou o surgimento e a ascensão do Grêmio Esportivo São-carlense, inclusive no único campeonato que disputou na Primeira Divisão do Futebol Paulista. Também estiveram na emissora os Irmãos Toledo Piza, Geraldo Eugênio e Gerson Edson, o “Juquita”. Ambos locavam horários na emissora e vendiam publicidades. Copiando o nome de uma série de filmes de ação que passavam na antiga TV Record, Juquita criou o “Sempre aos Domingos” com muita música e animação. Depois, os irmãos fundaram, no início dos anos 1980, a Intersom FM.

