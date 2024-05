Bombeiro é acusado de matar a ex-namorada e os filhos dela no interior de SP

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

Uma professora, identificada como Josilene Paula de Rosa, 42 anos, e seus dois filhos, Arthur, 12 anos, e Gabriel, 20 anos, foram brutalmente assassinados na noite da última quinta-feira (16), em Apiaí, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, um bombeiro militar que atuava na mesma cidade e que teria fugido após o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado pelo fim do relacionamento entre o casal. O suspeito,Ednei Antônio Vieira, 42 anos, teria utilizado uma arma furtada da corporação para cometer o assassinato.

Após o crime, o bombeiro fugiu em um carro que foi posteriormente encontrado abandonado nas proximidades da cidade de Guapiara. A polícia acredita que ele tenha batido o veículo antes de abandoná-lo.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Carlos Barbosa, confirmou a suspeita de crime passional e afirmou que a arma utilizada no crime foi mesmo furtada do quartel dos bombeiros. "Provavelmente o crime ocorreu em razão dele não aceitar o fim do relacionamento", disse o delegado.

As buscas pelo suspeito continuam e a polícia pede a colaboração da população com informações que possam levar à sua prisão

