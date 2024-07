Massa de ar frio derruba as temperaturas na próxima semana no estado de SP

Frio - Crédito: Agência Brasil

Após um período de temperaturas acima da média no decorrer da segunda quinzena de julho, uma nova massa de ar polar se aproxima, prometendo derrubar os termômetros em diversas regiões, inclusive o estado de São Paulo.

Com origem na Argentina e Uruguai, a massa de ar frio deve iniciar seu avanço pelo Sul do Brasil, atingindo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná no final de julho. A projeção, baseada em dados do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF), indica uma queda acentuada nas temperaturas mínimas e máximas, com possibilidade de geadas em áreas mais elevadas.

Diferentemente das massas de ar frio que atingiram o país no início de julho, com trajetória continental, a nova onda terá origem marítima. Essa característica pode intensificar os ventos e a sensação térmica, tornando o frio ainda mais rigoroso. A umidade proveniente do oceano pode, inclusive, favorecer a ocorrência de chuvas, especialmente nas regiões litorâneas.

