Profissionais do Samu registram BO após macas ficarem presas no HU

Viaturas do Samu na frente do Hospital Universitário - Crédito: Maycon Maximino/Arquivo

Representantes do Samu estiveram na tarde deste domingo (19), no plantão policial para registrar um boletim de ocorrência contra o Hospital Universitário (HU-UFSCar). A alegação é que o hospital estaria retendo macas das ambulâncias por um longo período, impossibilitando o atendimento de outras ocorrências.

Segundo os registros policiais, somente hoje a situação teria ocorrido três vezes e a justificativa segundo o boletim de ocorrência seria a superlotação, contudo, os representantes do Samu teriam encontrado macas vazias dentro do hospital que poderiam ter sido utilizadas pelos pacientes que foram levados pelas ambulâncias até o local.

Ainda segundo os relatos do BO, um enfermeiro do hospital teria dito que é regra institucional não recepcionar o paciente com os primeiros atendimentos sem antes ter a aprovação da equipe médica.

Um lei de fevereiro de 2023 de autoria do deputado estadual Coronel Telhada proíbe a retenção de macas de unidades móveis de serviço de urgência em todo o estado de São Paulo.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital e aguarda um retorno. Assim que tivermos uma posicionamento esssa publicação será atualizada.

