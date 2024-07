Igreja São Cristóvão realiza tradicional Procissão Motorizada neste domingo

A Paróquia de São Cristóvão, sob a liderança do Padre Kenny, convida a todos para a tradicional Procissão Motorizada que acontecerá neste domingo (28).

Com início às 9h, a programação contará com missa, benção dos motoristas e, em seguida, a procissão percorrerá as principais ruas da cidade. A previsão é que a procissão se encerre por volta das 11h30 com mais uma benção dos veículos.

Para celebrar a ocasião, a partir das 12h, haverá um delicioso almoço com macarronada e show ao vivo com Gabriel Dias. Os ingressos poderão ser adquiridos no local.

A renda obtida com o evento será destinada às obras sociais da paróquia.

Serviço:

Igreja São Cristóvão

Rua Neusa Aparecida Marques de Meo, 30 - Jardim Jockei Clube

Informações: (16) 3416-6061