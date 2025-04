USP oferece vaga de pós-doutorado em equações diferenciais parciais com bolsa Fapesp

Crédito: ICMC

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para uma bolsa de pós-doutorado na área de equações diferenciais parciais. A vaga faz parte do projeto Hipoelipticidade e Resolubilidade Global em Variedades Produto , financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em parceria com a Research Foundation Flanders (FWO) , da Bélgica.

Sob cooperação do professor Paulo Leandro Dattori da Silva, do ICMC, o projeto investiga propriedades globais de certos sistemas de equações diferenciais parciais de importância geométrica, em espaços conhecidos como estruturas tubulares, ou variedades de produtos.

As inscrições vão até 15 de abril e podem participar tanto pesquisadores brasileiros quanto estrangeiros. Para se candidatar, é necessário enviar os seguintes documentos para o e-mail dattori@icmc.usp.br :

currículo atualizado;

carta de interesse;

proposta de pesquisa;

nomes e e-mails de duas referências acadêmicas.

A pessoa selecionada receberá uma bolsa de pós-doutorado da Fapesp no valor mensal de R$ 12 mil, além de reserva técnica para despesas vinculadas à pesquisa, equivalente a 10% do valor anual da bolsa. Todas as atividades serão realizadas no Departamento de Matemática (SMA) do ICMC.

