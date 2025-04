Empreendedor defende mudanças nas regras do Shopping Popular

Novo camélodromo - Crédito: divulgação

O comerciante Renato do Prado Gama, que atua no Shopping Popular de São Carlos, na Baixada do Mercado Municipal, está defendendo mudanças no Decreto 171 da Prefeitura Municipal que estabelece as regras de funcionamento daquele centro comercial. Ele afirma que já esteve conversando com o secretário municipal de Habitação, Rodson do Carmo e com a chefe de gabinete do prefeito Netto Donato (PP), Mirella de Oste, debatendo o assunto.

De acordo com Gama, 98% dos permissionários do Shopping Popular não se enquadram nas regras previstas no Decreto 171. “O decreto já tem 25 anos e tem que ser mudado”, comenta ele. Ele afirma que para basear seus argumentos, ele foi conhecer legislações de outros municípios.

Gama afirma que no decreto do Shopping Popular de Diadema, os permissionários podem transferir a permissão dos boxes para parentes de até de quinto grau. De acordo come ele, em Ribeirão Preto os comerciantes têm direito até mesmo de vender os boxes, mesmo sendo eles um espaço público. “Por quem Ribeirão os boxes põem ser vendidos e aqui não”, indaga ele.

O empreendedor também criticou a postura do vereador Djalma Nery (PSOL), que promoveu uma fiscalização no Shopping Popular, onde flagrou várias condutas e posturas de comerciantes do centro comercial que estão fora das regras previstas no Decreto 171. Segundo Gama, apenas 5 dos empreendedores estão descontentes e denuncia irregularidades. “O vereador veio aqui no Shopping Popular coagir os comerciantes. O que ele deseja é gerar conteúdo para divulgar na sua conta de Instagram. Ele veio fiscalizar com as cartas marcadas. Parece que ele quer perseguir algumas pessoas”, comenta ele.

Gama relata que o Shopping Popular nasceu de várias barracas que existiam em frente ao Mercado Municipal. Segundo ele, na época o então chamado “Camelódromo”, com tendas improvisadas eram exploradas por funcionários da Tapete São Carlos, da Tecumseh do Brasil e outras empresas. “Todo mundo que estava lá foi chamado para fazer a inscrição do Shopping Popular, mesmo trabalhando em outro lugar”, comentou ele. Gama afirmou eu toda a associação dos permissionários dos boxes do Shopping Popular pleiteia as mudanças.

Leia Também