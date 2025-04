IFSP abre inscrições para Pós-Graduação gratuita em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São Carlos – está com inscrições abertas para o Curso de Especialização em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis. A pós-graduação, totalmente gratuita, oferece uma formação robusta em tecnologias e metodologias voltadas ao desenvolvimento de aplicações para smartphones, tablets e demais dispositivos móveis.

Com carga horária de 420 horas, o curso tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão completa no universo mobile, abordando as principais técnicas, terminologias e ferramentas utilizadas no mercado atual. A proposta é preparar profissionais para atuarem de forma eficiente no desenvolvimento de aplicações modernas, abrangendo diversas plataformas e tecnologias emergentes.

O processo seletivo disponibiliza 30 vagas e é voltado exclusivamente para candidatos que possuam diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em áreas como Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, entre outros cursos correlatos da área de tecnologia.

As inscrições acontecem entre os dias 14 e 16 de abril de 2025, e todas as informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site oficial do campus São Carlos: https://scl.ifsp.edu.br/

Se você deseja turbinar o seu currículo com uma especialização gratuita e de qualidade, essa é a oportunidade ideal!

