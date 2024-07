Santa Casa realiza captação de órgãos e beneficia cinco pacientes em espera por transplante

Segundo a coordenadora de enfermagem e da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa, Flavia Serpa Marques, todo o procedimento começa com o acolhimento à família do paciente, que é o doador. “A nossa equipe entende que a captação de órgãos é um momento delicado e emocional para a família do doador. Por isso, o nosso trabalho começa com o acolhimento e apoio emocional. Estamos ao lado da família para esclarecer todas as dúvidas, oferecer conforto e garantir que todas as etapas do processo sejam realizadas com o máximo de respeito e dignidade. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de cuidado e empatia, honrando a generosidade do ato de doar e o legado do doador,” explicou Flavia.

A captação do fígado foi feita por uma equipe especializada do Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, que contou com o apoio de profissionais da Santa Casa de São Carlos.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destacou a importância deste trabalho. “A captação de órgãos é uma missão nobre e vital que a Santa Casa de São Carlos realiza com muito empenho e dedicação. Esse trabalho não só salva vidas, mas também reflete o compromisso da nossa instituição com a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade. Cada doação é um ato de generosidade que tem um impacto profundo e duradouro na vida dos pacientes que aguardam por um transplante. Continuaremos a nos empenhar para oferecer todo o suporte necessário às famílias e garantir que este trabalho essencial siga transformando vidas.”

Na madrugada desta sexta-feira (26), a Santa Casa de São Carlos realizou mais uma captação de órgãos. Foram captados rins, córneas e fígado de um doador de 54 anos do sexo masculino. Com esta doação, cinco pessoas que estão na fila do transplante serão beneficiadas.