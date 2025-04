RAJ CUP 2025: Campeonato resgata brincadeiras antigas e promove conexão entre jovens

Compartilhar no facebook

Foto ilustrativa - Crédito: Freepik

A partir do próximo sábado, dia 12 de abril, o bairro Jockey Club será palco de uma iniciativa diferente e cheia de propósito: o Campeonato RAJ CUP 2025. O evento, voltado para adolescentes e jovens, busca resgatar brincadeiras antigas e promover o entretenimento offline em uma era dominada pelas telas e redes sociais.

Organizado com muito carinho, o torneio acontecerá na Pracinha da Paróquia São Cristóvão, localizada na Rua Neusa Aparecida Marques de Melo, e será realizado quinzenalmente, durante dois meses consecutivos. Ao final desse período, a equipe vencedora será premiada, encerrando o evento com uma celebração especial.

Entre as modalidades já confirmadas estão o futebol, o vôlei, o tradicional cabo de guerra e a divertida corrida com bexigas — além de outras brincadeiras clássicas que marcaram gerações. A ideia é proporcionar momentos de diversão, cooperação e movimento, ajudando os jovens a se desligarem um pouco dos celulares e redes sociais, enquanto experimentam a alegria do brincar coletivo.

Segundo os organizadores, a RAJ CUP é mais que um campeonato. “Queremos reacender o espírito das brincadeiras de rua, incentivar a atividade física, liberar dopamina de forma natural e fortalecer os laços entre os jovens da comunidade”, explicam.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link: https://forms.gle/rtMcCkoXZuw3NaRK7

Serviço:

Evento: RAJ CUP 2025

Início: 12/04/2025

Horário: 14h30

Local: Pracinha da Paróquia São Cristóvão – Rua Neusa Aparecida Marques de Melo, Jockey Club

Inscrições: Clique aqui para se inscrever



