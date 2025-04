Moradores do Parque Delta pedem solução para buracos na Rua João Bregagnolo

Moradores da Rua João Bregagnolo, localizada no bairro Parque Delta, estão preocupados com a situação precária do asfalto e pedem providências urgentes por parte das autoridades. Segundo relatos, os buracos na via representam risco constante para motoristas e motociclistas.

O endereço mais afetado seria na altura do número 219, onde os buracos já causaram diversos transtornos. “Os carros que não conhecem a rua caem direto dentro deles. Já aconteceu até de um motoqueiro se machucar”, relata um morador.

Além disso, alguns dos buracos existem há anos, sem qualquer sinal de reparo por parte da administração pública. Os moradores agora se mobilizam para manter pressão e visibilidade sobre o problema: “Gostaríamos de pedir ajuda para ficarmos em cima deles e cobrar uma solução. Não dá mais pra conviver com esse descaso.”

A comunidade espera que a denúncia chegue às autoridades responsáveis e que medidas emergenciais sejam tomadas antes que novos acidentes ocorram.

