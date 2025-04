Evento gratuito na USP oferece suporte para instalação de Linux e exploração de soluções de código aberto

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

Quer aprender a instalar pela primeira vez o sistema operacional Linux e ainda ficar por dentro do universo dos softwares livres? Então, basta comparecer ao Installfest , evento gratuito dedicado a apoiar a instalação do Linux e promover o aprendizado sobre soluções de código aberto. A iniciativa acontecerá no dia 10 de abril, quinta-feira, das 14 às 19 horas, no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Aberto a todos os detalhes, o Installfest se destina tanto a iniciantes curiosos quanto a usuários experientes que desejam explorar novos programas de código aberto. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar, basta comparecer ao Hiperespaço Gilberto Loibel, no andar térreo da Biblioteca Achille Bassi, no ICMC.

A iniciativa é organizada pelo Grupo de Extensão em Livre & Open Source (GELOS) , garantida ao ICMC, e apoiada pelo Centro de Competência em Open Source (CCOS) . Coordenado pelos professores Elisa Yumi Nakagawa, Francisco José Monaco e Eduardo do Valle Simões, o grupo tem foco no desenvolvimento e difusão de projetos baseados em software livre, isto é, programas de computador e sistemas operacionais que utilizam códigos abertos, permitindo que qualquer um possa lê-los e utilizá-los. Um dos exemplos mais populares de tecnologias como essa é o Linux.

Para muitos, o primeiro contato com o Linux pode gerar dúvidas e inseguranças, e a busca do Installfest fornece justamente uma introdução prática e acolhedora ao sistema. Durante a atividade, os participantes poderão instalar o Linux em seus computadores com o auxílio de voluntários experientes, além de trocar conhecimentos sobre o universo do software livre.

Os organizadores recomendam que os participantes façam backup de seus dados antes do evento, especialmente aqueles que desejam realizar instalações ou reparticionamento de disco em seu computador. Os interessados podem obter mais informações e dúvidas no grupo oficial do GELOS no Telegram: t.me/gelos_geral .

