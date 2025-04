Nayara Amaral brilha em participação especial no show de Guilherme & Benuto em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na última quinta-feira, 3 de abril, São Carlos foi palco de um dos shows mais aguardados do momento: a apresentação da consagrada dupla sertaneja Guilherme & Benuto. Com um repertório recheado de sucessos, os cantores levaram o público ao delírio, cantando em coro refrões que já estão na boca do povo.

Em meio a tanta energia e emoção, o show contou com um momento ainda mais especial: a participação da cantora são-carlense Nayara Amaral, convidada pela própria dupla para subir ao palco. Recebida com entusiasmo, Nayara demonstrou carisma e talento ao interpretar, junto com Guilherme & Benuto, o clássico “Solidão”, sucesso eternizado por Milionário & José Rico.

A performance emocionou o público, que acompanhou em coro a apresentação do trio, consolidando mais um momento marcante na carreira da artista local.

Nayara Amaral, que vem se destacando na cena musical, representa com orgulho o talento são-carlense.

O SCA deseja muito sucesso em sua trajetória.

Confira o trecho da participação de Nayara Amaral no show:

