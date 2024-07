Prefeitura inicia instalação de novos abrigos com carregadores USB em pontos de ônibus

Novos abrigos - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta sexta-feira (26/07), a empresa contratada pela Prefeitura de São Carlos iniciou a remoção de antigos abrigos de ônibus da cidade.

Nos próximos dias serão instalados 23 novos abrigos de ônibus, modernos, com acessibilidade (espaço para cadeirante aguardar a chega do transporte público), com telhas térmicas e com proteção contra sol e chuva, utilização de energia fotovoltaica para iluminação e para alimentar aos carregadores USB dos usuários do transporte coletivo da cidade.

O investimento é de R$ 1,5 milhão com recursos do Governo Federal, via Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), recursos relativos às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. A arrecadação deste programa tem sua destinação para o financiamento de programas de infraestrutura de transportes, garantindo um fluxo constante de recursos para financiar os investimentos no setor.

Serão instalados 23 novos abrigos nos seguintes locais: Avenida São Carlos (Funerária Santa Cruz 1, Banco Itaú 2, Catedral 1, Praça Coronel Salles 2, Escola Álvaro Guião 3 e no cemitério Nossa Senhora do Carmo 1; na Rua Dona Alexandrina (Praça Santa Cruz 1, Praça da Catedral 1, Praça Coronel Salles 2 e Escola Álvaro Guião 1); na Avenida Dr. Carlos Botelho (Praça XV de Novembro/USP 1, SAAE 1); na Rua XV de Novembro (na Embrapa 1, Praça Brasil defronte a escola Industrial 1); na Avenida Comendador Alfredo Maffei (em frente ao SESC 1); na Avenida Sallum (na Igreja Santo Antônio 1, na lotérica/ farmácias 1) e na Rua Bento Carlos (em frente à Igreja São Benedito 1).

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que durante a remoção dos antigos abrigos, até a instalação do novo, que precisa ser concretado em base no solo e necessita de tempo de cura do concreto, alguns locais ficarão temporariamente sem o abrigo de ônibus.

A Prefeitura já havia investido cerca de R$ 500 mil na manutenção de 233 abrigos de passageiros de ônibus, sendo 120 reformas complexas de coberturas de parada de ônibus, 36 reformas complexas com instalação de reforço e segundo apoio para coberturas em “L” ou “T” e 77 reformas simples de coberturas. Foram executados, ainda, reparos de alvenaria, estruturas metálicas ou fibras dos abrigos de passageiros de ônibus. Em alguns houve a necessidade de realizar a substituição completa ou construção da cobertura, bancos, ou mesmo a estrutura do abrigo. Os abrigos reformados também receberam a pintura completa em esmalte sintético nas cores azul (estrutura) e branca (cobertura). Esses abrigos reformados ao serem substituídos pelos novos, serão reaproveitados e instalados em outros locais da cidade.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, ressaltou que os novos abrigos são modernos e representa uma conquista importante para oferecer maior conforto aos usuários do transporte coletivo da cidade”, salientou.

