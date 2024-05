MAPFRE inicia obras de modernização da sede em São Carlos e estende contrato até 2029

Mapfre São Carlos - Crédito: divulgação

A MAPFRE iniciou as obras de modernização e reestruturação do edifício em que fica a sede da seguradora em São Carlos, interior de São Paulo. Além da reforma das instalações, a MAPFRE renovou o contrato de concessão da planta até o ano de 2029, quando completará 17 anos de presença na região.

Empregando quase 700 profissionais diretos, a estrutura MAPFRE no município abriga a Central de Atendimento ao Cliente e Corretores, Centro de Serviços Compartilhados, além do MAPFRE ON, dedicado ao relacionamento com corretores e demais parceiros de negócios. Com a modernização de mais de 5.000m² de escritórios e áreas de convivência e otimização dos espaços, o imóvel passará por uma modernização completa, proporcionando um espaço mais acolhedor e dinâmico para interações.

Com o compromisso de adequar as instalações às práticas de sustentabilidade global da companhia, o local foi planejado e reformulado levando em consideração as melhores práticas de sustentabilidade. Dentre as características dos novos escritórios estão alto índice de eficiência energética, iluminação 100% em LED, consumo de energia 100% certificada proveniente de fontes renováveis, ponto para carregamento de veículos elétricos, substituição de todos os equipamentos de ar-condicionado eliminando o uso de gases refrigerante nocivos ao meio ambiente e adequações de acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras medidas de compromisso com o meio ambiente.

“Já faz 12 anos que a cidade de São Carlos acolheu a MAPFRE. Possuímos um forte vínculo com a comunidade local e atualmente somos uma das companhias que mais gera empregos na região. Estamos muito entusiasmados com esse novo capítulo da história entre a seguradora e o município. Disponibilizaremos um ambiente totalmente reformado e acolhedor para nossos colaboradores, corretores, parceiros e clientes”, destaca Nelson Alves, CEO financeiro e de operações da MAPFRE.

Patricia Rossi Pereira, diretora do Centro de Serviços Compartilhados, Processos e Automação da MAPFRE, ressalta o impacto positivo para colaboradores, clientes e corretores “A MAPFRE vem investindo nas jornadas de atendimento aos clientes, corretores e parceiros de negócios, em especial nos canais digitais, seguindo com uma prestação de serviço ágil, eficientes e de excelência, na oferta dos melhores produtos e prospecção de novos segurados. Nossa meta, com esse espaço integrado e colaborativo, é promover sinergia entre as equipes, buscando oportunidades de melhorias em nossos processos, seja por automatizações, digitalização ou novas ferramentas de mercado, facilitando ainda mais, o contato entre nossos colaboradores e segurados”, explica a executiva.

Responsável por dar sequência aos chamados de segurados de todo o território nacional, a Central de Atendimento da MAPFRE em São Carlos recebeu no último ano, mais de 3 milhões de interações, o que representa uma média de cerca de 5 atendimentos por minuto. Com a modernização da sede, a MAPFRE pretende oferecer ainda mais possibilidades à geração de negócios na região. Os indicadores positivos da cidade, impulsionada por diversos aspectos como sua localização estratégica, o crescente desenvolvimento econômico da região e a presença de importantes centros universitários foram fatores determinantes para a companhia prorrogar sua presença em São Carlos por pelo menos mais cinco anos.

