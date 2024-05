Não há previsão de chuva pelo menos até quinta-feira; atenção para a baixa umidade do ar

Tempo Seco - Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (20/05)

Frente fria desloca-se pelo oceano, altura do litoral norte de São Paulo, para o litoral do Rio de Janeiro no decorrer do dia. Contudo, ainda mantém a condição de instabilidade na faixa leste do estado com céu parcialmente nublado e com previsão de chuvas fracas. Nas demais regiões do estado, céu claro a poucas nuvens e sem chuva. Temperaturas em elevação.

Terça-feira (21/05) e Quinta-feira (23/05)

O Tempo volta a ficar estável em todo o estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. Temperaturas elevadas e como não há previsão para chuva no período, os índices de umidade do ar ficarão baixos durante a tarde.

