Wet’n Wild anuncia promoção especial de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, este ano, cai no dia 30 de maio, quinta-feira. Bem próximo a São Paulo e Campinas, o parque aquático Wet’n Wild preparou-se para receber visitantes dispostos a se divertir, em família ou entre amigos, a um valor muito convidativo. Trata-se do ‘Combo 4 Pessoas’, pelo valor único de R$ 240,00. Ou R$ 60,00 por pessoa.

Diversão para todas e todos

No Wet’n Wild, a diversão é garantida para todas as idades; para quem quer relaxar, vivenciar emoções moderadas e as mais radicais. A Ilha Misteriosa do Cascão é a queridinha das crianças e da Turma da Mônica. Inclui tobogãs, balanços, queda d’água e mangueira de esguicho. Espaço coberto.

Wave Lagoon (Piscina de Ondas), Lazy River e Kids Lagoon também são ótimas opções para curtir em família. Para quem prefere mais emoção, o Crazy Drop, Water Bomb e Space Bowl são algumas das sugestões moderadas.

Os mais radicais preferem o Vortex, de altura equivalente a um prédio de seis andares. E o Meteor, o tobogã com cápsula mais alto do mundo. Altura? Equivalente a um prédio de 13 andares. Detalhe: com inclinação de 70 graus!

Wet’n Wild está localizado no Distrito Turístico Serra Azul, próximo a importantes aeroportos, como Viracopos, a 15 minutos de distância, e cerca de uma hora de Guarulhos e Congonhas. Converge as regiões metropolitanas da capital paulista, Campinas e Sorocaba, no Km 72 da Rodovia dos Bandeirantes.

São 25 anos de história, alegria e diversão. Um dos maiores parques aquáticos do Brasil, o Wet’n Wild possui área total de 160 mil m²; lago natural; mata nativa e capacidade para receber 12 mil pessoas por dia.

Conta com 9 milhões de litros de água tratada e reciclada, com temperatura que varia de 26º a 28º. Oferece mais de 25 atrações para todas as idades e infraestrutura completa – lanchonetes, banheiros, vestiários, fraldário, área de descanso e estacionamento. Tudo isso para que os visitantes possam mergulhar na alegria e viver uma experiência inesquecível.

