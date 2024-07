"Escravos do Desejo" está em cartaz no Cineclube CDCC

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Escravos do Desejo, neste sábado, 27, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

ESCRAVOS DO DESEJO

Of Human Bondage, EUA, 1934, Drama, 83 minutos

Direção: John Cromwell

Elenco: Bette Davis, Leslie Howard, Frances Dee

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Philip é um homem com um “defeito físico”, que abandona suas ambições artísticas e vai estudar Medicina. Philip se apaixona por Mildred Rogers, uma garçonete desprovida de moral. Ela o rejeita em prol de um vendedor, mas após retornar descasada e grávida, Philip decide por acolhê-la.

Leia Também