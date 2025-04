3ª Feira Agrícola e 18ª Tratorada do Santuário da Babilônia acontecem neste final de semana

Tratorada será realizada neste final de semana - Crédito: Divulgação

Neste sábado, acontece um tradicional evento no recinto do Santuário, voltado a família do Agro e empresas do ramo.



A ocasião é uma celebração pelos frutos da terra, agradecimento a Deus pelas colheitas, alimentos e pedido de bençãos aos que perseveram nessa área tão importante para nosso país. Além de exposição de tratores antigos, muitas empresas com seus produtos e tecnologia para o campo.



No sábado, 05, abertura da Feira às 10h, praça de alimentação e música ao vivo, missa às 19h.

No domingo missa campal às 10h, seguida de procissão e benção dos tratores, pelo Pe. Everton Luchesi, Reitor do Santuário. Praça de alimentação, playground, segundo dia de feira e música ao vivo. A missa de encerramento será às 17h.

Vale ressaltar que o evento tem atingido cerca de 10 cidades da região, além de movimentar o começo na área agrícola.



