Retorne à Idade Média na próxima exibição do CDCC

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme O Nome da Rosa, sábado, 5, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

O NOME DA ROSA

The Name Of The Rose, Itália/Alemanha/França 1986, Suspense, 130 minutos

Direção: Jean Jacques Annaud

Elenco: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos (contém: Cenas de sexo, violência)

Áudio em inglês, legendas em português

Sinopse: Um monge franciscano investiga uma série de assassinatos em um remoto mosteiro italiano. Isso provoca uma guerra ideológica entre os franciscanos e os dominicanos, enquanto o monge lentamente soluciona os misteriosos assassinatos.

