Observatório do CDCC/USP convida para observação do Sol

Crédito: Divulgação

O Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos promove mais uma edição do Domingo Solar. O evento acontecerá no próximo domingo, 28, das 14h às 16h.

O Domingo Solar é a observação do Sol de forma segura utilizando-se de métodos diferentes. Telescópios especialmente equipados para a observação solar são colocados à disposição do público. Além disso, é feita a visita guiada pelo Jardim Céu na Terra, em frente ao observatório, onde podemos aprender sobre os planetas do sistema solar e ver as suas distâncias em escala.

ATENÇÃO: nunca olhe diretamente para o Sol, muito menos com óculos escuros, filmes fotográficos velados, chapas de radiografia ou quaisquer instrumentos ópticos. Para uma observação segura do Sol consulte um astrônomo ou compareça a um Domingo Solar.

O evento acontece nas dependências do Observatório, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Recomendações e avisos para a participação no Domingo Solar:

1) a observação do Sol depende de condições meteorológicas favoráveis;

2) não esqueça de se proteger contra os raios solares: traga chapéu e/ou filtro solar. Procuraremos, na medida do possível, evitar a incidência direta da luz solar, mas a exposição ao Sol é inevitável em alguns momentos;

3) a atividade é gratuita.

Leia Também