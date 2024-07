Sessão Astronomia convida ao diálogo sobre o “Space Age”

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 27, às 19h, será "Space Age: a corrida espacial e a moda dos anos 60". A palestrante será Júlia Wichel de Castro, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Quando falamos na Corrida Espacial, logo vêm à mente a polarização mundial causada pela Guerra Fria e as grandes conquistas rumo ao espaço — principalmente a viagem à Lua. Para além disso, a disputa teve uma enorme influência na cultura da década de 1960, que pode ser percebida ao analisarmos a arquitetura, as produções televisivas e, sobretudo, a moda da época. Na Sessão Astronomia deste sábado a palestrante abordará o tema, delineando os elementos característicos da era espacial, e como eles nos permitem ter um vislumbre dos sentimentos despertados por um conflito tão marcante.

