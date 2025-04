Trinta e seis embarcações participaram da Copa de Regatas no Broa

O objetivo era passar por todas as boias e a CR (juízes) anotavam o tempo geral com que cada embarcação vencia o percurso, conforme os barcos cruzam a linha de chegada. Todos os barcos largaram juntos e, ao final de cada regata, foram classificados por categoria para a contagem dos pontos que serão válidos para a segunda etapa da copa 2025.

Barcos e categorias

Categoria 470 ( classe A)

03 barcos inscritos = Avatar , Vagabondo ; Volupia

Final da etapa

1. Volupia ( Augusto e Paulo )- cidades de Piracicaba e Jarinu

2. Avatar ( Jose Angelo e Ernane) – cidades de Salto e Piracicaba

3. Vagabondo (Giovani e Maria Antonia ) – cidade de Americana

Categoria 595 ( classe D) – 03 barcos inscritos = Sea Horse ,Rock na Vela e Trip

Final da etapa

1. Rock na Vela ( Hugo e Hermam )- cidade Piracicaba

2. Trip ( Jacob e Adriana) - cidade Piracicaba

3. Sea Horse (Daniel Seguimi e ) – cidade de Piracicaba

Categoria Laser ( classe B)

07 barcos inscritos Guara-Bebe; Luigi; Rio Bonito; Lorraine,

Maria Bonita, David; Spray

Final da etapa

1. Guara Bebe ( Felipe )- cidades de Piracicaba e Jarinu

2. David ( Daniel Falh) - cidade Piracicaba

3. Lorraine ( Juliano) – cidade de Americana

4 Luigi ( Luigi ) – cidade de americana

5 Rio Bonito( Tania) cidade Piracicaba

6. Spray ( Daniel ) cidade de São Carlos

7. Maria Bonita ( Ramona) cidade de Botucatu

Categoria Bico de Proa

07 barcos inscritos Zap ; Pixel; Sonho Azul ; Monte Alegre;Greg

Mamata,Kaipo

Final da etapa

1. Zap ( Leandro )- cidade Paraibuna

2. Pixel ( Werner) - cidade Cotia

3. Sonho Azul ( Wagner) – cidade de Pindamonhangaba

4 Monte Alegre ( Giba ) – cidade de São Carlos

5 Greg( Pedro ) cidade São Carlos

6. Mamata (Antonio Fábio) cidade de Brotas

7. Kaipo ( Gustavo ) cidade de São Carlos

Categoria Dingue 11 barcos inscritos

Vida Mansa; Clavícula; Batuta; Vaca louca; ;Milou ; JackDaniel;Locaprid;Quincas ; Ventania;Poseidon Brizinha

Final da etapa

1. Vida Mansa( Alexandre e Silvana )- cidade Piracicaba

2. Clavicula ( Mario e Daniel ) - cidade São Carlos

3. Batuta ( Gustavo e Manoela) – cidade de Piracicaba

4. Vaca Louca ( Paulo e Ruy) – cidades de São Carlos e São Jospé do RioPreto

5.Milou( Roberto ) cidade de Campinas

6. Brizinha (Renato ) cidade de Piraju

7. Locaprid ( Diogo e Daine ) cidade de nova Odessa

8. Jack Daniel ( Daniel e Jackeline ) cidade de Piracicaba

9. Quincas ( Joaquim e Regina) cidade de Valinho

10. Poseidon ( Jairo e Julia) cidade de Campinas

11. Ventania ( Gabriel e Giovana) cidade de Piracicaba

Categoria Especial -05 barcos inscritos

Tricabu/ Tufao/ Karina/Vinicius/Dick Sail

Trinta e seis barcos participaram, no último fim de semana das Regatas no Balneário Santo Antônio, na Represa do Lobo, mais conhecida como Represa do Broa. Foram realizadas 5 regatas, sendo 3 no sábado, 29 de março, e 2 no domingo, 30 de março. A organização traçou o trajeto e distribuiu boias pelo percurso. O evento foi realizado pela APIB (Associação de Proprietários de Imóveis do Broa), presidida por Fernando Fernando Pagadigorria, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Itirapina.