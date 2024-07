Festival de pipas e "pedal consciente" prometem agitar o final de semana em São Carlos

SIGA O SCA NO

Festival de Pipas irá colorir o céu de São Carlos - Crédito: divulgação

Muita descontração, lazer e, principalmente qualidade de vida. É o que propõe a Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) para este final de semana quando será realizado um festival de pipa e um “pedal consciente” para aproveitar o final das férias escolares.

Os eventos serão realizados neste sábado, 27, das 9h às 16h, na pista de BMX, localizada na Avenida José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo.

Haverá premiação para a maior pipa e para a menor pipa, a mais exótica, além da maior rabiola e a pipa que voar mais alto. O valor da inscrição é R$ 10 e terá direito a uma pipa, uma rabiola e um carretel de linha.

“Durante o evento haverá o passeio pedal consciente que visa conduzir as crianças interessadas ao Circuito Bike conscientizando para a mobilidade urbana, além de oficina de bike como, por exemplo, como consertar um pneu furado”, explicou Everton Douglas, o Tom, um dos organizadores.

De acordo com ele, o Projeto Pedal Consciente atende crianças e jovens em regiões vulneráveis na cidade de São Carlos. “Nós ensinamos a andar de bicicleta, habilidades técnicas essenciais para navegarem no espaço público com confiança através da mobilidade urbana e consciência ambiental, preparando-os para um estilo de vida mais saudável e sustentável”, disse.

