Jardim Encantado de Páscoa é inaugurado pela ACISC em São Carlos

São Carlos ganhou um novo ponto de encanto e celebração nesta quinta-feira, 03, com a inauguração do Jardim Encantado de Páscoa, promovido pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC). O evento, realizado na Praça Maria Apparecida Resitano, conhecida como Praça do Mercado Municipal, reuniu autoridades, empresários e a população em uma noite marcada por união, beleza e alegria.

Em seu discurso, a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a emoção de ver o projeto ganhar vida. “É com uma alegria enorme que estamos aqui hoje para inaugurar o Jardim Encantado da Páscoa. Esse projeto, idealizado no ano passado de maneira inédita, foi feito com muito carinho para trazer união, beleza e diversão para São Carlos. Queremos que as famílias aproveitem esse espaço mágico, com o Coelho Dengo, a Cesta de Ovos e tantas surpresas, e que isso também leve mais gente a frequentar nosso comércio local”, afirmou. Ivone também agradeceu à Induspar pela parceria, à Prefeitura de São Carlos pelo apoio e ao público presente por prestigiar o evento. “Vamos fazer dessa Páscoa um momento inesquecível. Juntos somos mais fortes!”, concluiu.

O Jardim Encantado da Páscoa transforma a Praça do Mercado Municipal em um cenário temático e interativo, com decoração especial, iluminação mágica e personagens encantadores. Entre os destaques estão o Coelho Dengo e a Cesta de Ovos, que interagem com o público, além da Carruagem Iluminada, símbolo de renovação, e o Caminho de Confete/M&Ms, um espaço lúdico com elementos coloridos e texturas que prometem divertir as crianças com segurança.

A iniciativa, fruto da parceria entre a ACISC e a Induspar, busca não apenas celebrar a Páscoa, mas também incentivar o movimento no comércio local, trazendo mais vida ao centro da cidade. “Queremos que as famílias aproveitem esse momento especial e celebrem a Páscoa em um ambiente de união e alegria. Esperamos todos vocês para viver essa experiência incrível!”, convidou Ivone Zanquim antes do evento.

Leia Também