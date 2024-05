Gado solto na pista causa acidente na Domingos Inocentinni

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Animais soltos na pista causaram um acidente com um carro, nesta noite de sábado (18), na Estrada Municipal Domingos Inocentinni (Estrada do Broa).

De acordo com informações, um carro transitava no sentido Broa/São Carlos e no Km 2, próximo ao Parque Novo Mundo, foi surpreendido por três vacas que estavam soltas na pista.

O motorista conseguiu desviar de dois animais, mas acabou atropelando o terceiro, que quebrou a pata e ficou impossibilitado de se locomover.

O carro ficou com a frente destruída e o motorista sofreu ferimentos leves, mas recusou socorro. Já sua esposa, que também estava no carro, ficou ferida e foi socorrida pela concessionária que administra a rodovia.

Órgãos competentes foram acionados para socorrer e remover a vaca do local, enquanto as outras duas seguiram em direção ao acampamento dos sem-terra.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

Leia Também