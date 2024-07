Colisão entre caminhões deixa uma pessoa ferida na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida nesta noite de sexta-feira (26), no Km 238 da Rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com informações, as duas carretas transitavam no sentido capital/interior quando ocorreu a colisão traseira, por razões desconhecidas.

Com a colisão, o condutor do caminhão que estava atrás, ficou ferido e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhado à Santa Casa.

