Vestibular das Fatecs oferta 640 vagas para a região de São Carlos

Vestibular Fatec - Crédito: Foto: Roberto Sungi

O interessado em concorrer a uma vaga para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do segundo semestre de 2024 pode fazer a inscrição até as 15 horas do dia 7 de junho, pelo site vestibularfatec.com.br . A região Central conta com 640 vagas para cursos superiores de tecnologia. A prova será aplicada em 30 de junho. O valor da taxa é de R$ 90.

O candidato do Vestibular das Fatecs pode optar por cursos presenciais e a distância (EaD), distribuídos entre as unidades de Araraquara (160), Matão (80), São Carlos (80) e Taquaritinga (320). Do total de vagas, 180 são destinadas a estudantes que prestaram Provão Paulista .

O requisito para participar do processo seletivo das Fatecs é que o candidato tenha terminado ou esteja cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

Inscrições

Para se inscrever é preciso acessar o site www.vestibularfatec.com.br , preencher as informações solicitadas, o relatório socioeconômico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 90. O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta getnet, disponível no site do Vestibular.

No momento da inscrição, é necessário informar um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e qualquer período. Informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no Manual do Candidato e no site oficial do processo seletivo .

É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e o cumprimento dos prazos estipulados.

Caso o candidato necessite, as Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para tanto, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

