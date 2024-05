SIGA O SCA NO

Viatura da PM e Samu no local/Imagem Ilustrativa - Crédito: Maycon Maximino

Um mulher foi morta após ser espancada na madrugada deste domingo (12), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações apuradas pelo São Carlos Agora o marido de Alexandra Aparecida Venâncio chegou em casa na rua Isak Falgen e encontrou a esposa caida no banheiro, sem vida e com várias marcas de agressão.

