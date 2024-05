DIG esclarece homicídio de serralheiro que foi linchado na região da vila Jacobucci

Leandro Rodrigues Saraiva - Crédito: SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu o inquérito sobre o linchamento e morte do serralheiro Leandro Rodrigues Saraiva, 29 anos. O crime ocorreu na manhã do dia 11 de março de 2024, no bairro Jacobucci, em São Carlos. A briga que resultou na morte de Leandro envolveu um adolescente e o irmão e um amigo, que o lincharam. (confira matéria relacionada).

O delegado João Fernando Baptista informou que, no início das investigações, a DIG identificou três suspeitos do crime. Os nomes não foram revelados por testemunhas que presenciaram o crime bárbaro. Inicialmente, os investigadores trabalharam com a hipótese de vingança, pois Leandro, que só foi identificado no Instituto Médico Legal (IML), havia cometido um feminicídio em junho de 2021.

O crime

No início da manhã do dia 11 de março de 2024, Leandro foi encontrado caído e sem vida, com o corpo e a cabeça apresentando sinais de espancamentos com pedras e pedaços de paus, próximo a um poste de iluminação e à parede de um estabelecimento comercial na Rua Luís Lázaro Zamenhof, no Jardim Real.

Naquela manhã, a polícia não encontrou testemunhas que pudessem relatar o que aconteceu no local. Os investigadores do setor de inteligência da DIG apuraram que uma semana antes de ser morto, Leandro se envolveu em uma briga com Lucas Roberto Santinon. Armado com uma faca, Leandro feriu Lucas no abdômen, que ficou gravemente ferido, ficou internado, mas sobreviveu. B.T.M.C. interveio na briga para impedir que Leandro matasse Lucas.

Na semana seguinte ao crime, B.T.M.C. voltava a pé, para casa com outros dois colegas (dois irmãos de 17 e 20 anos). Pela Rua Luís Lázaro Zamenhof, viram Leandro, alucinado e armado com um pedaço de madeira. Leandro teria se aproximado de B.T.M.C. para tentar matá-lo, momento que os irmãos tentaram intervir para evitar uma nova briga, mas Leandro, com o porrete nas mãos, tentou agredir os três amigos. O adolescente alega que conseguiu tirar o porrete das mãos de Leandro, que estava agarrado ao seu irmão, e desferiu um golpe certeiro que o fez cair ao lado de um poste e de uma parede. No local, Leandro foi linchado. Ao vê-lo desmaiado, os três suspeitos foram para suas casas. Minutos depois, B.T.M.C. voltou ao local onde Leandro estava desfalecido e recuperou seu par de chinelos, molho de chaves e telefone celular. Ao constatar que Leandro ainda estava caído e desfalecido no local, ele deixou o local.

Tráfico de drogas

Após descobrir a identidade dos acusados de envolvimento na morte de Leandro, policiais passaram a efetuar diligências. Eles foram até uma casa na rua Antonio Rogano, Jacobucci, onde o adolescente de 17 anos poderia estar, mas não o encontraram, contudo, localizaram no imóvel, material para embalar drogas, rádios comunicadores, caderno com anotações referentes a venda de entorpecentes, além de 90 eppendorfs com cocaína e 65 pedras de crack.

Posteriormente o adolescente se apresentou na DIG, onde confessou a participação na morte de Leandro, bem como ser responsável pela droga encontrada na casa. Por esse ato ele foi encaminhado até uma unidade da Fundação Casa. O irmão do adolescente E.F.L., 20, e o amigo deles, B.T.M.C., 23 anos, também estiveram na delegacia e confessaram o crime. Por não estarem em situação de flagrante eles foram liberados e aguardam pronunciamento da Justiça.

Herica foi morta por Leandro em 2021

Feminicídio

O setor de inteligência da DIG, em contato com outras testemunhas e através do inquérito policial, descobriu que Leandro, na madrugada do dia 6 de junho de 2021, cometeu o feminicídio de Hérica Letícia Barbosa Oliveira, 32 anos. O crime ocorreu no interior de um barracão na Vila Brasília. Leandro esfaqueou Hérica no pescoço e, em seguida, levou seu corpo embrulhado em um lençol para a Estrada Municipal Guilherme Scatena, próximo ao Parque Ecológico, onde o desovou. Ao deixar o local, ele foi preso pela PM e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Cumpriu parte da pena e, posteriormente, foi colocado em liberdade, aguardando a decisão da Justiça Criminal. (veja notícia relacionada)

Leia Também