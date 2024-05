Águia mais líder do que nunca na Bezinha

Invicto, São Carlos lidera o grupo 2 da Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

Duas vitórias e dois empates. Uma campanha invicta. Na manhã deste domingo, 12, o São Carlos encerrou a participação no primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B.

Com 8 pontos no grupo 2, o time do técnico João Batista faz uma campanha regular e com boas possibilidades de se classificar para a segunda fase com algumas rodadas de antecipação.

Pela quarta rodada da competição, o time fez 1 a 0 no Barcelona Capela, em jogo realizado na Capital paulista. No jogo do grupo, em Guarulhos, o Flamengo perdeu para o Paulista de Jundiaí pelo mesmo placar.

Pela quinta rodada, o São Carlos folga e dependendo dos resultados pode, no máximo, perder a primeira colocação.

Resultados

Grupo 1

Fernandópolis 2 x 1 Tupã

Tanabi 1 x 1 Olímpia

Inter de Bebedouro 0 x 1 Araçatuba

Grupo 2

Barcelona Capela 0 x 1 São Carlos

Flamengo 0 x 1 Paulista

Grupo 3

Mauá 0 x 0 Ecus

Manthiqueira 1 x 2 União Mogi

Atlético Mogi 0 x 0 Mauaense

Classificação

Grupo 2

São Carlos – 8 pontos

Paulista – 5 pontos

Colorado Caieiras – 5 pontos

Flamengo – 3 pontos

Barcelona Capela – 0 ponto

