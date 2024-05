São Carlos sonha com título da fase regional dos Joguinhos Abertos

SIGA O SCA NO

AVS/Smec estará em ação pelos Joguinhos Abertos e busca passaporte para a final estadual - Crédito: Zé_Photografy

A adrenalina vai subir e agitar atletas de quatro equipes que estarão em ação pelas finais da fase regional dos Joguinhos Abertos da Juventude. O ginásio municipal de esportes José Pizarro, em Monte Alto, será o palco de três partidas que irão definir, ao final, a equipe classificada para a fase estadual da competição.

Os jogos serão na manhã de sábado, 11. Às 9h, Araraquara enfrenta Borborema e na sequência, a AVS/Smec pega Monte Alto. Os vencedores dos dois jogos decidem o título.

A equipe são-carlense, campeã da fase sub-regional, não tem realizado treinos regulares, já que, após o furto da fiação elétrica no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, a praça esportiva foi fechada e até o momento, sem eletricidade, permanece fechada para uso público. O crime ocorreu no dia 27 de março e em poucos dias serão completados dois meses de falta de manutenção na praça esportiva.

Desta forma, a equipe sub18 está sem ritmo de jogo e sem uma preparação física adequada. Para piorar, nas finais da fase regional, poderá ter como adversário Araraquara, um adversário tradicional e que contrata atletas.

Mesmo assim, o time da técnica Sandra Mara Leão busca motivação, apesar de não estar preparada. Entretanto, as atletas garantiram que vão em busca de duas vitórias e tentar avançar a fase estadual.

Com garra e determinadas, elas informaram que vão buscar na superação a falta de ritmo, ainda mais por ter adquirido um ano a mais de experiência, já que o grupo foi formado em 2023 e acredita que podem jogar de igual para igual com as adversárias desta fase.

