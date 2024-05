No jogo dos desesperados, deu ABC e Varzeano tem novo líder

SIGA O SCA NO

Polêmicos comanda o campeonato após a vitória em cima do São Carlos 8 - Crédito: Divulgação

O Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos tem novo líder. Após a realização de quatro jogos atrasados da terceira rodada (o encontro entre Santa Mônica e Tijuco Preto foi adiado), o Polêmicos é o novo líder. As partidas aconteceram domingo, 19.

A equipe goleou o São Carlos 8 por 4 a 1 e foi a 13 pontos, ultrapassando o Santa Mônica que liderava desde a primeira rodada. O São Carlos 8 é o sétimo colocado com 9 pontos.

Outra partida curiosa reuniu os últimos colocados, no jogo dos desesperados. E deu ABC que aplicou 4 a 1 no AGR 6, que segura a lanterna do torneio.

Resultados

Santa Eudóxia 1 x 1 Red Bull

Romeu Tortorelli 1 x 6 Mercenários

São Carlos 8 1 x 4 Polêmicos

ABC 4 x 1 AGR 6

Leia Também