Gonzaga e Os Prédios fazem jogo que vale a liderança do Amador

Em uma combinação de resultados, Gonzaga pode terminar a rodada na liderança - Crédito: Divulgação

A 17ª rodada da fase de classificação do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos pode apresentar um novo líder.

Na manhã deste domingo, 28, dois jogos chamam atenção e dependendo dos resultados finais, podem definir um novo time na primeira colocação. E o atual líder, dependendo de uma combinação de resultados, pode cair até para a terceira colocação.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, está prevista a rodada dupla que promete agitar a manhã esportiva do futebol amador.

Às 10h, o Jardim Gonzaga (3º colocado com 33 pontos) terá pela frente Os Prédios, que lidera com 36 pontos. Caso vença por qualquer contagem, irá igualar em pontos com o time do CDHU mas terá uma vitória a mais e ultrapassa o adversário.

Caso aconteça este resultado, a Ponte Preta (segunda colocada com 34 pontos) encara na preliminar (8h) o Zavaglia e em caso de vitória, irá a 37 pontos e assume a ponta da tabela. Porém, se ocorrer o empate, a Ponte permanece no terceiro posto e o Gonzaga passa a liderar a competição.

A rodada

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Unidos da Vila x Mairiense

10h – Monte Carlo x BN Madri

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

8h – Zavaglia x Ponte Preta

10h – Jardim Gonzaga x Os Prédios

Classificação

Leia Também