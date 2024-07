Todos os times dirigidos por Dorival Júnior

Dorival Júnior é um nome bem conhecido no futebol brasileiro. Nascido em Araraquara, São Paulo, ele iniciou sua carreira como jogador antes de se tornar um treinador renomado. Como jogador, Dorival atuou como volante, passando por diversos clubes do Brasil, mas foi nos times dirigidos por Dorival Júnior que ele realmente se destacou, dirigindo muitos dos principais clubes do país.

O começo da carreira de Dorival Júnior como técnico foi uma verdadeira aposta esportiva. Em 2003, ele assumiu o comando do Figueirense, onde permaneceu por um ano. Durante sua passagem pelo clube catarinense, Dorival conseguiu bons resultados, o que chamou a atenção de outras equipes.

Em 2004, ele foi transferido para o Fortaleza, onde ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Cearense e garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Essa conquista foi um momento importante em sua carreira e demonstrou todo seu potencial como treinador.

A grande virada

Após o sucesso no Fortaleza, Dorival passou por diversos times. Em 2005, ele dirigiu o Criciúma e o Juventude, onde manteve um desempenho sólido. Em 2006, teve uma passagem pelo Sport Recife, onde novamente mostrou suas habilidades, embora não tenha conquistado títulos importantes.

A grande virada em sua carreira veio em 2007, quando assumiu o comando do São Caetano, levando o time à final do Campeonato Paulista, algo que marcou a história do clube.

Em 2008, Dorival assumiu o comando do Coritiba, onde conquistou o Campeonato Paranaense e levou o time a uma campanha consistente na Série A. No ano seguinte, foi contratado pelo Vasco da Gama, onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

Em 2009, Dorival levou o Vasco ao título da Série B do Campeonato Brasileiro, garantindo o retorno do clube à elite do futebol. Sua passagem pelo time solidificou sua reputação como um técnico dedicado.

A passagem por times grandes

A partir de 2010, Dorival Júnior passou por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Ele dirigiu o Santos em 2010 e 2015-2017, onde teve a oportunidade de trabalhar com Neymar e Ganso, duas das maiores revelações do futebol brasileiro na época.

Com o Santos, ele conquistou a Copa do Brasil de 2010 e o Campeonato Paulista de 2010 e 2016, além de desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de muitos jovens.

Entre 2011 e 2012, Dorival dirigiu o Internacional, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2012. Depois, teve passagens pelo Flamengo em 2012-2013 e 2018, onde novamente enfrentou desafios e mostrou toda sua resiliência.

Em 2014, assumiu o comando do Palmeiras, mas teve uma passagem curta e sem grandes resultados. No mesmo ano, ele dirigiu o Fluminense, mas também não conseguiu se firmar.

A história no São Paulo e os rebaixamentos

Em 2017, Dorival trabalhou com o São Paulo, onde enfrentou uma situação difícil, com o clube lutando contra o rebaixamento. Ele conseguiu salvar o time e garantir a permanência na Série A, mas foi demitido no ano seguinte. Após sua saída do São Paulo, ele teve outra passagem pelo Flamengo, onde novamente lidou com as expectativas altas e a pressão da torcida.

Em 2020, Dorival Júnior começou a explorar outras oportunidades. O técnico assumiu o comando do Athletico Paranaense, onde teve uma passagem curta, mas intensa. Em 2021, foi contratado pelo Grêmio, onde enfrentou mais uma vez a dura realidade da luta contra o rebaixamento. Embora tenha sido demitido antes do final da temporada, sua experiência e conhecimento foram importantes.

Ao longo de sua carreira, Dorival Júnior também foi associado a várias estratégias de esporte bet, onde suas decisões, apostas em determinados jogadores e formações táticas renderam resultados variados. Seu conhecimento sobre o futebol brasileiro e sua habilidade para identificar e desenvolver muitos jovens foram sempre um trunfo em sua carreira.

Dorival Júnior é conhecido por sua abordagem detalhista do jogo. O técnico valoriza a disciplina tática e a preparação física, além de ser um defensor do futebol ofensivo. Sua habilidade para motivar jogadores e construir equipes de alta qualidade é destacada por aqueles que trabalharam com ele.

Apesar dos desafios e das pressões por conta do cargo de treinador, Dorival sempre manteve um foco claro no desenvolvimento dos times em que trabalhou e na busca por resultados positivos.

Mais uma era no Flamengo

Em 2022, após um período no Ceará, Dorival fez história ao assumir o Flamengo pela terceira vez e conquistar a Copa Libertadores da América, um dos títulos mais prestigiosos do continente. Sua capacidade de liderar o time e fazer ajustes táticos precisos foi importantíssima para o sucesso na competição.

Além disso, ele também levou o time ao título da Copa do Brasil, consolidando ainda mais sua posição como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro.

Em abril de 2023, o técnico assumiu mais uma vez o São Paulo, para substituir o técnico Rogério Ceni, assinando com o time até o fim de 2024. Porém, em janeiro deste ano, o time confirmou a saída do treinador para a Seleção Brasileira, que é a realização de um sonho pessoal do atleta, como ele mesmo afirmou.

A trajetória de Dorival Júnior é um grande exemplo de dedicação ao esporte. Sua capacidade de se reinventar e superar desafios é notável. O treinador é um exemplo de como a experiência e o conhecimento profundo do futebol podem levar a grandes conquistas.

Títulos conquistados por Dorival Júnior

Figueirense

Campeonato Catarinense: 2004

Sport

Campeonato Pernambucano: 2006

Coritiba

Campeonato Paranaense: 2008

Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro - Série B: 2009

Santos

Campeonato Paulista: 2010 e 2016

Copa do Brasil: 2010[83]

Internacional

Recopa Sul-Americana: 2011

Campeonato Gaúcho: 2012

Athletico Paranaense

Campeonato Paranaense: 2020

Flamengo

Copa do Brasil: 2022

Copa Libertadores da América: 2022

São Paulo

Copa do Brasil: 2023

Muitos times dirigidos por Dorival Júnior se destacaram ao longo dos anos, e o técnico tem uma impressionante lista de clubes em seu histórico, que como vimos, inclui o Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport Recife, São Caetano, Coritiba, Vasco da Gama, Santos, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Athletico Paranaense e Grêmio — um resumo de uma história rica em momentos marcantes.